Hes Kablo Kaysersipor, Rizespor deplasmanında

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig´in 7´nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor´un konuğu olacak Hes Kablo Kaysersipor, karşılaşma için Rize´ye gitti.

Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, mücadele için havayoluyla Rize´ye hareket etti. İki takım karşı karşıya getirecek karşılaşma saat 13:30´da başlayacak. Mücadelede Koray Gençerler düdük çalacak. Gençerler´in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Murat Altan üstlenecek.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-10-31 19:52:00



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