Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor"

İHA

Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor"

Talas Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; "Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla takılanları, sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor" dedi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; kütüphanenin 5 tane üniversite gençlerine hitap eden yurdun ortasında olması bu kütüphanenin önemini artırdığını ifade ederek; "Ayrıca iki üniversitemizin de kapı komşusu durumundadır. Kütüphanemiz iki anlama gelmekte. Birisi kitapların bir araya geldiği, korunduğu, sunulduğu yer. İkinci anlamı da bir medeniyetin yazılı eserlerinin bütünü akla gelir. Bu binayı kütüphane hizmetine dönüştürmemiz esnasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissetmek güzel bir şey. O nedenle bir protokol yaptık, burası ayrıca Talas İlçe Halk Kütüphanesi görevi de yapıyor. Kütüphanemizin birinci katı kültür faaliyetleri için hazırlandı, bir katı süreli yayınların takibi ve dergiler için, üst katı klasik kütüphane, en üst katı da sadece akademisyenler için çalışma ortamı hazırlandı. Ayrıca engelli kardeşlerimiz için cihazlar ve özel bölüm kitapları yer almaktadır. Ayrıca bir kitap arayan kardeşim bilgisayar ağına kitabın ismini yazdığı zaman sadece Kayseri'de değil Türkiye'nin hangi kütüphanesinde varsa o kitaba ulaşabilecek. Bundan sonraki adımımız külliyedeki konuşan kitap sistemine erişebilmek. Kütüphanemizde zamanını geçiren herkese şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Ali Odabaş ise konuşmasında bakanlık olarak kitap desteklerinin süreceğini belirterek; "Bin 207 tane 81 vilayetimizde kütüphanemiz var. Bunlardan bir tanesi de Talas İlçe Halk Kütüphanemiz. 10 ay önce buranın çok güzel bir kütüphane olacağına kanaat getirdik. Görüyorum ki gerçekten çok iyi çalışmış yapan firma. Ne mutlu böyle bir kütüphane ortaya çıkmasında bizim de emeğimiz var. 10 bine yakın kitap gönderdik ama durmayacağız, kitap desteğimiz sürekli devam edecek" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Mustafa Başkan ve ekibini bu anlamlı ve önemli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her geçenin rahatlıkla uğrayabileceği nezih bir ortamda 'ya öğrenen ol ya öğreten ol. Bir başkası olma yoksa helak olursun' anlayışı içerisinde inşallah öğrenenlerden oluruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor"
Kütüphanenin açılış törenine katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, kitap okuyanların çok hoşlarına gittiğini ancak sosyal medyada saatlerini harcayanları, 10 dakika kitap okumayanları gördükçe içlerinin burkulduğunu aktardı. Özhaseski; "Çok acıdır, 1600'lü yılların Kayseri'ye ait müfredat defterlerini ve o dönemki kitaplarımızın birçoğunu benim belediye başkanlığı dönemimde Bulgaristan'da bir kütüphanede bulduk. Mehmet Çayırdağ, 'Kütüphanenin başındaki insanla yazıştım. Kayseri'ye ait eski ne yazıyla yazılmış ne kadar kitap varsa hepsini verecek.' dedi. Biz kağıt olsun diye göndermişiz, Bulgarlar saklamış. Ne istiyor deyince? 'Bir fotoğraf makinesi bir de 500 dolar istiyor.' dedi. 'Ağabey ben 500 değil 5 bin diyorsa bile ver, ben parayı vereceğim.' dedim. Fotoğraf makinesini de al. Oradan kamyonetlere yükleyip kitapları Kayseri'ye getirdik. Vezirhanı restore edilirken bir duvar yıkıldığında arka taraftan deryalar gibi kitaplar çıktı. O günkü kütüphane memuru, 'Bu kitaplar yakalanırsa bugünkü yöneticiler bunların canına okur, ben en iyisi buraya saklayayım.' demiş. Oraya kitapları doldurup önüne duvar gerdirmiş. Biz sonradan o kitapları bulduk. Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla takılanları, sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor. Bizler zorlayacağız ve yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
Kayseri'nin belediyecilik olarak başka bir formata geldiğini dile getiren Özhaseki; "Kayseri'de belediyecilik de her alanda başarılarla, her zaman övüneceğimiz şekilde devam ediyor. Çok şükür zamanında çalışma yaptık. O zaman dedik ki; 'Ticarette ne yapabiliriz, sanayide, turizmde, kültürde, sanatta hatta eğlencede neler yapabiliriz?' O çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tablo bizi belediyecilik olarak başka bir formata getirdi. Biz altyapıyla, üst yapıyla uğraştık. Elhamdülillah öyle bir sorun kalmadı. Su borularının tamamını, kanalizasyon borularının tamamını değiştirdik. Katı atıklar, yollar, alt geçitler, üst geçitler eyvallah. Turizm deyince aklımıza Erciyes Dağı gibi bir yerde turizm merkezi yapmak çıktı. Burada hafta sonları 80100 bin kişi kayak yapıyor, binlerce gencimiz para kazanıyor, Kayseri'nin sosyal hayatı ve çehresi değişiyor. Eğlence deyince Harikalar Diyarı'nı yaptık, hafta sonları 4050 bin kişi gidiyor. Kültürde, sanatta ne yaptık? Arkadaşlar, müzeler şehri haline geldi" dedi.
Vali Şehmus Günaydın da; "Bizim dünyayla yarışmamız, iyi yerlere gelmemiz için gençlerimizi yetiştirmek istiyorsak mutlaka onlara bu imkanı vermemiz lazım. Bilimde, teknolojide, sanayide bizim iyi yetişmiş bir nesle ihtiyacımız var. Bunu için onları iyi eğitmemiz lazım. Onları her alanda dünyayla yarışacak şekilde yetiştirmek için de bu tür kütüphane ve okullara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından dua eşliğinde kesilen kurdele ile Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas'ta 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Talas'ta 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
Hes Kablo Kaysersipor, Rizespor deplasmanında
YEREL HABERLER Hes Kablo Kaysersipor, Rizespor deplasmanında
Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 80 - 79 
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 80 - 79 
9 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Sıcak asfalt çalışması Sindelhöyük Mahallesi’nde devam ediyor
YEREL HABERLER Sıcak asfalt çalışması Sindelhöyük Mahallesi’nde ...
Başkan Büyükkılıç'tan 'Deprem' açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Deprem' açıklaması
Kayserispor 3 puan hedefinde
YEREL HABERLER Kayserispor 3 puan hedefinde
OSB Teknik Koleji 4 haftada 1 maç oynadı
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji 4 haftada 1 maç oynadı
'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması' değerlendirmesi başladı
YEREL HABERLER 'Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir ...
Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açılabilir
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye ...
Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kayserispor’da 4 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor’da 4 eksik var
Develi Belediyespor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor hazırlıklarını tamamladı
Kayseri Emar Grup FK çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayseri Emar Grup FK çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri UMKE Hatay görevine dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Kayseri UMKE Hatay görevine dualarla uğurlandı
Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü
Kayseri'de sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Kayseri'de sonbahar güzelliği
Kayserispor için güç birliği
YEREL HABERLER Kayserispor için güç birliği
Kayserispor için güç birliği
YEREL HABERLER Kayserispor için güç birliği
Korona virüse davetiye çıkaran düğüne polis engeli
YEREL HABERLER Korona virüse davetiye çıkaran düğüne polis engeli
OSB Başkanı Nursaçan'ın fabrikası kurşunladı
YEREL HABERLER OSB Başkanı Nursaçan'ın fabrikası kurşunladı
MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan 'Askıda Tablet' Orojesi
YEREL HABERLER MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı'ndan 'Askıda Tablet' ...
Talas’ta büyük gün
YEREL HABERLER Talas’ta büyük gün
Melikgazi’de hem etkinlik alanı hem de cami açılışı yapıldı Vali Günaydın: “Hayırseverlerimiz Kayserimize destek ve katkı veriyorlar” “Kayseri için virüs riski henüz bitmiş değil”
YEREL HABERLER Melikgazi’de hem etkinlik alanı hem de cami açılışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X