Traktör altında kalan çiftçi öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Dağ (68) hayatını kaybetti.
Kaza Yahyalı ilçesi Derebağ mahallesinde meydana geldi. Mustafa Dağ, traktörü ile ekili tarlasından çalıştıktan sonra evine giderken sürdüğü traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Sürdüğü traktörün altında kalan Dağ, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiyenin çalışması ile cansız bedeni traktör altından çıkarılan Mustafa Dağ'ın cesedi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yahyalı Yasin DALKILIÇ
2020-10-31 23:30:33
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