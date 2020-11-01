Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 80 - OGM Ormanspor: 79

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında OGM Ormanspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar müsabakayı 8079 kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Semih Vural, Önder Yılmaz, Nihat Çetin
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x 4, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Melis Gülcan xxx 30, Ayşegül Günay Aladağ x 2, Gülse Uğur x, Harrigan xxx 16, Gemelos x 3, Harris xxx 25
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe x 4, Robinson xxx 21, Damla Gezgin x 3, Walker x 4, Sykes xx 18, Williams xxx 20, Şerife Alperi Onar x 5, Meltem Avcı x 4
Periyotlar: 1.Periyot: 2120 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 1630 (OGM Ormanspor lehine) 3.Periyot: 2215 (Bellona Kayseri basketbol lehine) 4.Periyot: 2114 (Bellona Kayseri basketbol lehine)
5 Faul alan: Meltem Avcı (OGM Ormanspor)
Devre: 3750 (OGM Ormanspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.