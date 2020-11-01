Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden 'Perde' diyor

Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren Kayseri Devlet Tiyatrosu, perdelerini 3 Kasım’da Taş Bademleri oyunu ile yeniden açılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda kurulan ve geçtiğimiz Mart’ta ilk kez perde diyen Kayseri Devlet Tiyatrosu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara vermişti.

Kayseri Devlet Tiyatrosu yeni sezonda 3 Kasım Salı günü, Taş Bademleri Oyunu ile perdeyi yeniden açıyor. Remzi Özçelik’in yazdığı, Berrin Kulya Balkanlar’ın yönettiği Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek oyun Kayseri’de tiyatroseverlerle buluşacak.

1 perdelik oyun olan Taş Bademleri, 3456 ve 7 Kasım tarihlerinde saat: 20.00’da 5 gün boyunca oynanacak. 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde ise Osman Nuri Ercan’ın yazdığı, Alpay Ulusoy’un yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından 1 perdelik Aşık Veysel oyunu yine Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Bilet fiyatları 5 ila 15 TL arasında olan oyunlarda pandemi kurallarına ve tedbirlerine uygun hareket edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan müzakereler sonunda Kayseri’ye Devlet Tiyatrosu’nu getirdiklerini hatırlatarak, “Kayseri Şehir Tiyatrosu Salonu’nu Kayseri Devlet Tiyatrosu kurulması için devretmiştik ve ilk oyun geçtiğimiz Mart ayında oynanmıştı. Ancak pandemi nedeniyle Devlet Tiyatrosu faaliyetine ara vermişti. Tiyatrosever hemşerilerimiz Kasım ayından itibaren yine pandemi kuralları kapsamında tiyatro izleyebilecekler. Oyunlar, biletler ve pandemi kuralları hakkında detaylı bilgiler Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer almaktadır. Tekrardan Kayseri Devlet Tiyatrosu tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin her yönüyle kültür sanat merkezi olması için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.