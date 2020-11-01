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Talas ‘Maharetli Eller Kadın Üretim Pazarı’ açıldı Başkan Yalçın: “Pazarımız her ayın ilk haftasında yapılacak”

İHA

Talas ‘Maharetli Eller Kadın Üretim Pazarı’ açıldı Başkan Yalçın: “Pazarımız her ayın ilk haftasında yapılacak”

Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği(KİGDER) ve Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile kurulan Talas Maharetli Eller Kadın Üretim Kooperatifi üyeleri tarafından üretilen el işi ve doğal gıda ürünleri, Talas ilçesinde bulunan Harman Mahallesi Meydanında bulunan ‘Maharetli Eller Kadın Üretim Pazarı’nda satışa sunulmaya başladı.
Harman Mahalle Meydanındaki Maharetli Eller Kadın Üretim Pazarı’nın açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Tanıtım Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Erkara, Talas Maharetli Eller Kadın Üretim Kooperatif Başkanı Feride Bilgin, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu ve kooperatifte üretim yapan kadınlar katıldı. Pazarı gezen Başkan Yalçın hem ürünler hakkında bilgiler aldı, hem de alış veriş yaptı.
Kadınların üretimlerini paraya çevirerek ev ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Burada gerçekleşen pazar, gönüllü kültür teşekkülleri ile yerel yönetimlerin birlikte başardığı güzel bir etkinlik ancak hanım efendilerin elinin değdiği her şeyin güzelleşmesi mantıklı oluyor ve ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor. 49 tane stant kuruldu. Burası Harman Meydanı ve biliyorsunuz koronadan önce burada antika günleri yapıyorduk. Her ayın ikinci pazarı oluyordu ama korona dolayısı ile erteledik. Bu pazar şüphesiz uzun ömürlü olacaktır ve her ayın ilk haftasında yapılacak. Bu nedenle hanımlarımızın ürettiği şeyler değerini bulacak. Ev ekonomisine katkıları ve aynı zamanda da öz emeklerini sarf etmeleri nedeni ile hem evlerinde hem de bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerini burada ekonomiye katkıda bulunarak paraya çevirebilecekler. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Talas Tanıtım Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Erkara ise, “Bu pazar, KİGDER ile birlikte Talas Tanıtımın birlikte yaptığı bir projeydi. Kadınlarımızın ürettiği ürünleri burada satışa sunuyoruz. Bunlar hamur işi, reçeller, kış hazırlıkları ve hanımlarımızın yaptığı el işleri. Biz diyoruz ki, kadınımız evde 2 demet maydanoz, soğan üretsin ve getirsin burada satsın çünkü kadınlarımız toplumumuzun temel taşlarıdır. Şu an pandemi nedeni ile de geçim sıkıntısı içerisindeler ve ayakta dursunlar istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Pazar fikrinin yıllardır hayalleri olduğunu söyleyen Talas Maharetli Eller Kadın Üretim Kooperatif Başkanı Feride Bilgin de, “Biz bu hayali gerçekleştirmek için KİGDER ve Talas Dayanışma Derneği olarak yıllardır düşünüyoruz ve 2 derneğinde hayaliydi kooperatif. 49 tane üretici kadınımız ürünlerini satacaklar ve hepsini evinde üretiyorlar bunları. Gıdaların hepsi doğal ortamda üretiliyor, diğerleri de el emekleri. Bunları da satışa sunuyoruz burada. Bu konuyu biz başkanımızla ve belediyenin ekibi ile paylaştığımızda bize çok sıcak geldiler ve bu imkanları sundular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi
Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, “Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği ile Talas Tanıtım Sosyal yardımlaşma Derneği beraber iş birliği yaptık ve bir Kadın Üretici Kooperatifi kurduk birlikte. Yüzde 50’si kadınlardan oluşan bir ülkenin kadınları evde otururken, ekonominin hedeflerine ulaşması mümkün değildir. Kadınlar gördüğünüz gibi birçok şey üretiyorlar ama pazarlama ayağında sıkıntı var. Bunu kooperatifleşme ile çözeceğimiz düşünerek, kooperatifimizi kurduk. Bugün Talas Belediyesi ile yaptığımız protokol sonucu ilk pazarımızı açıyoruz. Bundan sonra inşallah Kayseri’de daha farklı bölgelerde de pazarları yapmayı da hedefliyoruz. Kayseri’ye, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Kooperatif üyesi Cemile Çolak da, “Burada stantta el işi örgüleri, oyalar ve yazmalar satıyorum. Biz zaten dernekteydik ve başkanlarımızdan yılardır böyle bir şey talep ediyorduk ve yıllardır beklediğimiz bir şeydi çünkü bayanlarla iç içe el işlerimizi satacağımız bir ortamımız yoktu Kayseri’de. Birçok ilde vardı ama burada yoktu. Bu çok güzel bir imkan oldu. Buranın açılmasında katkısı olanlara da bayanlar olarak teşekkür ederiz” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve dernek başkanları açılış kurdelesini kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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