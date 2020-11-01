Kocasinan’da ilaçlama çalışmaları, gece-gündüz devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, yıl boyu sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarını sonbahar mevsiminde de gecegündüz demeden devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını vurgulayarak, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz” dedi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Özellikle daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda periyodik olarak yaptığımız ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları periyodik şekilde ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, haşerelere karşı mücadele kapsamında en etkin ve çevreci yöntemi uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan çevreci bir Kocasinan için tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, U.L.V ilaçlama sistemiyle gecegündüz demeden ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor.

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