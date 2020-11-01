199 ton bitkisel atık, gübre oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık kültürüne büyük katkı sağlayacak ve Türkiye’ye örnek olacak çok önemli bir çalışmaya imza attı. Park, bahçe ve refüjlerde toplanan 199 ton bitkisel atık, Kompost Tesisleri’nde işlenerek gelecek güz döneminde gübre olarak kullanılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toprağı, suyu, havayı her türlü kirlilikten korumak için mücadele verdiklerini ifade ederek, “Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığımızca bakımından sorumlu olduğumuz park, bahçe ve refüjlerde güz dönemi ile birlikte budama ve yenileme çalışmaları başlatılmıştır” dedi.

Bu çalışmaların sonucunda oluşan 199 ton bitkisel atığın işlenmek üzere, katı atık düzenli depolama sahası içerisinde bulunan 5 bin ton/yıl kapasiteli kompost tesisine kabul edildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bitkisel atıkların gübreye dönüşümünü şöyle anlattı:

“Öğütme makinesinden geçirilerek yığın halinde sahaya serilen bitkisel atıkların nem ve ısı kontrolünü sağlamak amacıyla havalandırma makinası kullanılmaktadır. Dört haftanın sonunda kompost haline dönüşen park bahçe atıkları olgunlaşma alanına alınmaktadır. Altı haftalık olgunlaşma süresini tamamlayan kompost eleme makinasından geçirilerek kullanıma sunulmaktadır.”

Başkan Büyükkılıç, elde edilecek kompostun önümüzdeki ekim dikim döneminde yine belediyeye ait park ve bahçelerde kompost gübre olarak değerlendirileceğini belirterek, “Böylece sıfır atık kültürüne büyük bir katkı sağlanmış olacağız. Bu çalışmamızın tüm Türkiye’ye örnek olacağı inancındayız. Belediyelerimizin topladıkları atıkları dönüştürmeleri ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir kazanım olmaktadır” şeklinde konuştu.

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