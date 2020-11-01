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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı bu kış Erciyes’e akacak

İHA

Yahyalı bu kış Erciyes’e akacak

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Yahyalı’da Yahyalı Kaymakamı ve Yahyalı Belediye Başkanı ile bir araya geldi.
Armada Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu ve Başkan Yardımcısı Batuhan Elitaş Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Ak Parti İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanının katılımıyla geniş istişare toplantısı gerçekleştirildi. Yahyalı ve çevre mahallerde ikamet eden çocukların Erciyes’te kayak yapmaları için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında Yahyalı Belediyesi ile Armada Kayak ve Snowboard Kulübü ortak çalışma konusunda mutabakata vardı. Kulüp Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Batuhan Elitaş “Bu kış Yahyalı’mızın çocuklarını sayın belediye başkanımız sayın Kaymakamımızın da destekleri ile Erciyes’te kaydıracağız. Yahyalı bu çalışmamızda pilot ilçe olacak. Yapılabilirliğini test ettikten sonra bu çalışmamıza Kayserimizdeki tüm ilçelere yaymaya çalışacağız. Kayseri'de olup da Erciyes'te kaymayan kalmasın sloganıyla yola çıktık. İnşallah başarılı olacağız. Kayağı tabana yayma idealimize inşallah bu sene bir adım yaklaşacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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