Sağlık ekiplerine yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Doğru beyanda bulunmayanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık ekiplerine yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Doğru beyanda bulunmayanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalacak"

İHA

Sağlık ekiplerine yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Doğru beyanda bulunmayanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile karşı karşıya kalacak"

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, koronavirüs salgını ile mücadele eden filyasyon ekiplerine yanlış bilgi veren vatandaşları uyararak, "Türk Ceza Kanunu’nun 206. Maddesinde yer alan resmi bir belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine doğru beyanda bulunmamak konusu 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasını gerektiren bir hükümdür" dedi.
Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, "Mart ayından beri covid19 hastalığı ile ilgili kapsamlı çalışma sürüyor. Bu çalışmada en önemli konulardan biri doğru filyasyon yapabilmek. Filyasyon olayı hastalığın taşıyıcısı olup etrafına bulaştıran kişilerin doğru bir şekilde saptanması ve bu saptanan kişilerin toplumdan izole edilmesidir. Kayseri’de özellikle filyasyon ekipleri gece gündüz 8 aydır şehrimizin hemen hemen her mahallesinde sürekli çalışma içindeler. Bu çalışmada birinci basamak sağlık kuruluşları hem hastaneler hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarımız bu çalışmayı organize bir halde yürütüyorlar. Filyasyon ekipleri, pozitif çıkan vakaları sürekli arayarak, ‘Beyefendi veya hanımefendi testiniz pozitif çıktı. Lütfen biz gelene kadar evden ayrılmayın’ diyerek bunların adres sorgulamasını yapıyor ve dışarı çıkmalarını engelleyerek, evlerine giderek filyasyon çalışması yapıyorlar" diye konuştu.
"Buradaki amacımız hastaların, hastalığı nereden kaptığını tespit etmektir. Bu kişinin birlikte yaşadığı insanların hasta olma riski diğer kişilere oranla daha yüksek. Bunlar hasta olduğu zaman ayrı bir virüs taşıyıcısı ve yayıcısı olacaklardır" diyen Dr. Kılıç, "Özellikle Kayseri’de Covid19’un başlaması ile birlikte kriz masası kurulmuş durumda. Kriz masasında İl Sağlık Müdürümüz komutasında toplanarak her gün şehirde çıkan pozitif vakaları, bunların kimlerle temas ettiğini, vaka çıkan iş yerlerini tek tek değerlendiriyoruz. Özellikle vakaların artış gösterdiği işletmeleri değerlendiriyoruz ve alınacak tedbirleri tek tek görsel ve uygulamalı olarak gösteriyoruz.
Bu şekilde insanların sağlıklı bir şekilde çalışma hayatına devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:
"Unutmayalım ki Covid19 ile birlikte normal yaşam şartlarımız değişmiştir. Buna biz yeni normal hayat diyoruz. Bu dönemde herkesin mutlaka izolasyon, sosyal mesafe ve maske ile temizlik konularına dikkat etmelerini istiyoruz. Bu dönemde ayrıyeten pozitif çıkan insanlarımızdan da son 5 günde birlikte oturup kalktıkları, özelikle maskesiz bir arada oldukları kişileri ekiplerimize doğru olarak belirtmelerini, isimlerini ve adreslerini vermelerini istiyoruz.
Covid19 ile mücadelenin en önemli unsurlarından birisi filyasyondur ve bunun sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın temaslı oldukları kişileri en doğru şekilde ekiplerimize bildirmelerini istiyoruz. Bize filyasyon çalışmalarında doğru ve gerçek bilgilerin verilmemesi halinde Covid19 salgını yayılmaya devam edecektir. Bu hastalıkla mücadelede sadece sağlık çalışanlarımızın gayreti değil diğer vatandaşlarımızın da destek olması mutlak gerekliliktir. İnsanın kendi sağlığını koruması bir vatandaşlık görevidir.
Türk Ceza Kanunu’nun 206. Maddesinde yer alan resmi bir belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine doğru beyanda bulunmamak konusu 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasını gerektiren bir hükümdür.
İl Hıfzısıhha Kurulu’nda da bu konu tekrar tekrar belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşı karşıya gelmemesi, para cezası ve idari ceza ile karşı karşıya kalmaması için doğru bilgileri vermelerini talep ediyoruz. Unutulmasın ki biz sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz. Gecemizi ve gündüzümüzü bunun için harcıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüse yakalanan Zafer Girgin, “25 gün cehennem azabı yaşadım” “Kimse maskesiz gezmesin, her daim maske taksın”
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan Zafer Girgin, “25 gün cehennem ...
Yahyalı bu kış Erciyes’e akacak
YEREL HABERLER Yahyalı bu kış Erciyes’e akacak
199 ton bitkisel atık, gübre oluyor
YEREL HABERLER 199 ton bitkisel atık, gübre oluyor
Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi
YEREL HABERLER Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri ...
Kocasinan’da ilaçlama çalışmaları, gece-gündüz devam ediyor
YEREL HABERLER Kocasinan’da ilaçlama çalışmaları, gece-gündüz devam ...
Minik kaleciler ona emanet
YEREL HABERLER Minik kaleciler ona emanet
Talas ‘Maharetli Eller Kadın Üretim Pazarı’ açıldı Başkan Yalçın: “Pazarımız her ayın ilk haftasında yapılacak”
YEREL HABERLER Talas ‘Maharetli Eller Kadın Üretim Pazarı’ ...
İşlemediği suç kalmadı, ikiz kardeşinin kimliği ile saklandı
YEREL HABERLER İşlemediği suç kalmadı, ikiz kardeşinin kimliği ile ...
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi'nin ellerinde işlevleniyor
YEREL HABERLER Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi'nin ...
Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden 'Perde' diyor
YEREL HABERLER Kayseri Devlet Tiyatrosu yeniden 'Perde' diyor
Melis Gülcan maçın yıldızı oldu
YEREL HABERLER Melis Gülcan maçın yıldızı oldu
Develi Erciyesspor kuruldu
YEREL HABERLER Develi Erciyesspor kuruldu
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 80 - OGM Ormanspor: 79
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri ...
Sevgililerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Sevgililerin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü
Traktör altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Traktör altında kalan çiftçi öldü
Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete açıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Sosyal medyada saatlerini geçirenleri, 10 dakika kitap okumayanları görünce içimiz burkuluyor"
YEREL HABERLER Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane hizmete ...
Talas'ta 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Talas'ta 32 derslikli ilkokulun temeli atıldı
Hes Kablo Kaysersipor, Rizespor deplasmanında
YEREL HABERLER Hes Kablo Kaysersipor, Rizespor deplasmanında
Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 80 - 79 
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 80 - 79 
9 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Sıcak asfalt çalışması Sindelhöyük Mahallesi’nde devam ediyor
YEREL HABERLER Sıcak asfalt çalışması Sindelhöyük Mahallesi’nde ...
Başkan Büyükkılıç'tan 'Deprem' açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'Deprem' açıklaması
Kayserispor 3 puan hedefinde
YEREL HABERLER Kayserispor 3 puan hedefinde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X