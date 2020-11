Büyükkılıç ile Bakanlık Genel Müdür Vekili arasında Kayseri pazarlığı

Talas Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane açılış töreninde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür vekili Ali Odabaş arasında hizmet konusunda Kayseri pazarlığı yapıldı.

Atatük Bulvarı Talas ilçe girişinde hizmete giren Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür yardımcısı Ali Odabaş, şair Nurullah Genç ve çok sayıda davetli katıldı.

“BİZ 1 KOYARSAK BELEDİYELERİMİZ 3 KOYUYOR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, törende yaptığı konuşmada, “Kayserililer çok şanslı. Biz 1 koyarsak belediyelerimiz 3 koyuyor. Bu kütüphaneye özgü olarak da bizim milli kütüphanemizin içerisindeki konuşan kütüphanemizdeki kitaplığı da burada görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

KÖŞE BAŞINDA, YÜZÜK TAŞI GİBİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmada Talas girişinde bulunan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’nin bulunduğu konumun önemine vurgu yaparak, Talas İlçe Başkanı Mustafa Yalçın’a tebriklerini iletti. Büyükkılıç, “Hakikaten önemli ve anlamlı, makarrı evliya, makarrı ulema olan bir şehrin güzide ilçelerinden birisinde bulunuyoruz. Mustafa başkanımı ve ekibini bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Köşe başında, yüzük taşı gibi duruyor. Her gelen geçenin rahatlıkla uğrayabileceği, nezih bir ortamdayız. ‘Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, bir başkası olma, felak olursun’ mantığı ve yaklaşımı içerisinde inşallah öğrenenlerden oluruz” dedi.

“DEPREME HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM”

İzmir’de yaşanan deprem ile ilgili de konuşan Başkan Büyükkılıç, “İzmir’deki depremden dolayı rahmetli olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum. Cenabı Allah bir daha inşallah bu deprem ya da başka felaketler ile karşılaştırmasın. Özhaseki bakanımın da bakanlığı dönemindeki hatırlattıkları konuları da unutamıyorum. O açıdan depreme hazırlıklı olmamız lazım. Şehrimizi gözden geçirmemiz lazım. Bu konuda da gerekli çalışmaları yapmamız lazım. Bu anlayış içerisinde gerekli çalışmaları da yapanlardan oluruz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür yardımcısı Ali Odabaş ile de yapılacak olan projeler ve hizmetler için adeta Kayseri pazarlığı yapan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak değerli belediye başkanlarımızla dayanışma içerisinde her semtimize, her ilçemize bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Kütüphaneler Genel Müdürümüzün de yapmış olduğu destekleri unutamıyoruz. Söyledikleri projeleri ikiye katlarsa çok daha ikrama geçer” şeklinde kullandı.

“BİZ AĞAMIZIN SÖZÜNÜ TUTARIZ”

Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye ‘Kayseri pazarlığı mı yapalım, ne dersiniz sayın bakanım?’ diye sordu. Özhaseki’den üç kat proje ve hizmet cevabını duyan Büyükkılıç, “Ben iki diyordum, ağam üç dedi. Biz ağamızın sözünü tutarız, deneyimiyle, şehrimize hizmetleriyle güveniriz. Biz iki dediysek, siz üç verin, il başkanım da pazarlığı bitirdi. Cenabı Allah mahcup etmesin. Zaten orada olan bizim, biriz, beraberiz. Hep beraber Türkiye ve Kayseri’yiz” sözleri ile konuşmasına son verdi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek kültür merkezi ve 7/24 kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.