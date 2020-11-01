Depremde ölen 1 çocuk annesi Kayseri´de toprağa verildi

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Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)İZMİR'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Hasene Argüder (55), memleketi Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanı'nda yaşayan Hasene Argüder'in cansız bedenine, yaklaşık 30 saat sonra ulaşıldı. Hasene Argüder'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine getirildi. Argüder için Karaözü Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, deprem sırasında dışarıda olduğu öğrenilen eşi emekli Deniz Astsubayı Haluk Recai Argüder ve kızı Didem Argüder (27) güçlükle ayakta durdu. Baba ile kızını yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Argüder'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2020-11-01 14:52:12



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