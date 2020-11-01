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Kayseri’de 36 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Köprülü Caddesi Köprülü Apartmanı’nda oturan A.Ç.’den yakınlarının haber alamadığı öğrenildi. Evde tek başına olan A.Ç. için yakınlarının çağırdığı 112 ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan inceleme sonrasında A.Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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