Develi Belediyespor il galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı ligin 2. hafta karşılaşmasında Ilgın Uğurspor'u 30 mağlup etti.

Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynan karşılaşmada rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Develi Belediyespor, rakibi Ilgın Uğurspor’u 2513, 2520 ve 2513’lük setlerle mağlup etti. Ligin ilk haftasında deplasmanda Nevşehir Belediyespor’a 30 mağlup olan Develi Belediyespor, böylece ligde ilk galibiyetini almış oldu.

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