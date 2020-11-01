Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi sona erdi



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

2020 2021 Sezonu öncesi Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Bayram Bektaş ile bugün oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası yollar ayrıldı. Rize deplasmanı dönüşü kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası teknik direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sarı Kırmızılılar teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde 2 galibiyet alırken, 4 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-01 23:13:48



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