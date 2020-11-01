Kayseri'de pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

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Yusuf AĞAŞE/ KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 arkadaş pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak'ta meydana geldi. Üzerlerinde siyah kıyafet bulunan kimliği belirsiz kişiler, iddiaya göre husumetli oldukları Muhammed K. (21) ve Serhat B.'ye (18) ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay ylerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıkların ifadesini alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-11-01 23:41:29



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