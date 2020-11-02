Melis Gülcan: “Daha iyi yelere geleceğiz”

Bellona Kayseri Basketbol’un genç oyuncusu Melis Gülcan ligde daha iyi yerlere geleceklerini söyledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının en önemli oyuncularından birisi olan Melis Gülcan, OGM Ormanspor galibiyeti sonrasında moral bulduklarını ifade ederek, ligde daha iyi konuma geleceklerini söyledi.

OGM Ormanspor galibiyeti ile kötü gidişe dur dediklerini ifade eden Melis Gülcan, İHA muhabirine yaptığı özel açıklamada, "Takım olarak çok iyi mücadele ettiğimiz ve çok inandığımız bir maçı kazandık. Bu galibiyetle neler yapabileceğimizi de göstermiş olduk. Aslında bugüne kadar oynadığımız maçların çoğunu son toplarda kaybetmiştik. Bu açıdan da şanssızlığımızı kırdığımızı ve ligde çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Kimin ne kadar sayı attığı hiç önemli değil. Önemli olan takım olarak bir bütün halinde ortaya koyduğumuz kaliteli basketbol" diye konuştu.

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