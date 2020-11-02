Turizmciler, Erdemli ve Soğanlı'yı ziyaret etti

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurul Başkanı Ali Emre Mart, Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci, Erdemli Mahalle Muhtarı Ahmet Çavuş ve Kayseri Seyahat Acenteleri birliğine bağlı 55 kişilik turizm ve otel Sahiplerinin katılımıyla ilçede Erdemli ve Soğanlı vadilerinde turizmi canlandırma ve tanıtma adına ziyaretlerde bulundular.

Bölgede bulunan değerlerin, kaya oyma içerisindeki fresklerin ve balon turizminin canlanması ve tanıtılması için yapılan ziyarette konuşan Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram “Evet bugün Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün öncülüğünde acentelerimizi ve otel müdürlerimizi İncesu ve Yeşilhisar'da ağırlıyoruz. İncesu'dan sonra Yeşilhisar'ımızın önemli yerlerinden Erdemli ve Soğanlı'yı ziyaret ettik. Erdemli'yi gezdikten sonra Soğanlı köyümüze geldik. Soğanlımız büyük bir tarihi kültürel zenginliğe sahip içinde barındırdığı kaya kiliseleri, kanyon ve soğanlı bebeği bu zenginlikleriyle büyük bir turistik merkezimiz. Soğanlı bugün burada tüm seyahat acentelerimiz, otel müdürlerimize hepsinin burada turlar düzenlemelerini” dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise “İncesu ve Yeşilhisar'ımızın turizm noktalarını tanıtma gayreti ile yola çıktık. Kayseri'mizde bulunan turizm anahtarları otel işletmeci sahiplerimiz ve balon işletmecilerinin sahipleriyle şuan Soğanlı'dayız Yeşilhisar olarak 3T formülünü söylüyoruz. Bundan sonra Tarım kenti, Turizm kenti ve Tarih kenti olarak ifade ediyoruz. İnşallah turizm deki payını alması için gayretlerimizi sarf edeceğiz. Soğanlımız bundan 20 sene öncesinden daha geri olması bizi üzüyor. Yollarımızın belki yetersizliği belki yol ağlarının dışında kalmamız biraz gerilemeye sebep vermiş ama bunları aşma gayretinde olacağız, tanıtma gayretinde olacağız” ifadelerini kullandı.

İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, “Kayseri'de ki seyahat acentelerimizle beraber Kayseri İncesu ilçemizdeki Mustafa Paşa Külliyesi olmak üzere diğer tarihi yapıları gördük. Odadaki tarihi güzellikleri yerinde görmüş olduk, sonra Yeşilhisar'a geldik Yeşilhisar'da Erdemli Vadisini gördük önce sonrasında Soğanlıya geldik. Bu gezimizin amacı Kayseri'deki tarihî turistik güzelliklerimizin tanıtılması. Acentelerimizle bunu yerinde görmek istedik. Bunların turizme kazandırmak amacıyla gezi düzenleyeceğiz. Gezimizde sağ olsun Yeşilhisar belediye başkanımız, İncesu başkanımız, Yeşilhisar kaymakamımız bizlere eşlik ettiler onun dışında 60'a yakın acentelerimiz var organizasyonda özellikle Kayseri başkanımız Ali Emre beye de teşekkür ediyoruz, kendileri bu organizasyonun oluşmasında destekleri oldu” diye konuştu.

TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurul Başkanı Ali Emre Mart “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Erciyes Türsab bölge temsil kurulu olarak bölgeye bir İnfo gezisi düzenledik. Öncelikle belediyesi başkanımıza, kaymakamımıza ve kültür müdürümüze verildiği destekler için teşekkür ediyoruz. Bölgeye geldiğimiz zaman 60'a yakın seyahat acentesiyle seyahat ettik. Bölgede doğa, kültür, tarih her şey var bölgenin turizme kazandırılması için elimizden gelen desteği seyahat acentelerimizle beraber vereceğiz ve bunun meyvelerini yakın zamanda hep beraber toplayacağımızı düşünüyorum teşekkürlerimle” dedi.

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