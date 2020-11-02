Celalettin Ekinci: “Okullarımızda virüsün olmadığı güzel günlere döneceğiz” Kademeli eğitimde 5. ve 9. sınıflar bugün okullarına kavuştu

Kademeli eğitimde bugün itibari ile 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ile değerlendirmelerde bulunan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Okullarımızda virüsün olmadığı güzel günlere döneceğiz” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, kademeli eğitimde bugün itibari ile 9. ve 5. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilere zarar vermeyecek şekilde eğitime devam etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Ekinci, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün tabi eğitim öğretim döneminin bir başka boyutuna geçtik. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar, sekizler ve on ikiler eğitime başlamıştı. Bugün itibari ile beşinci ve dokuzuncu sınıflarımızda yüz yüze eğitim öğretime başladılar. Biz inşallah okullarımızda bize emanet olan çocuklarımızın sağlıklarını koruyarak, toplum sağlığına zarara vermeyecek şekilde ve en güvenli şekilde eğitim öğretime devam etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle bu okulda yaptıklarımızın, uygulamalarımızın bir örneğini gördük. Bu durumu hassasiyetle takip eden öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çocuklarını okula hazırlayarak, gönderiyorlar. İnşallah bugünleri atlatacağız. İnşallah virüsün olmadığı o eski günlerimize döneceğiz.”

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