Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

31 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası masa tenisi müsabakaları sona erdi.

31 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi. Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya yarıştığı müsabakalarda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti.

Müsabakalarda Minik Kızlar Kategorisinde;

Hatice Ravza Gülce Üçüncü,

Almina Deniz Dördüncü olurken ,

Minik Erkekler Kategorisinde;

Duran Bayram Üçüncü

Küçük Erkekler Kategorisinde;

Çınar Mutlu Üçüncü,

Baturalp Saratlı ise dördüncü oldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.