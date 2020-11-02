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Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: "Kayseri; Türkiye'deki birçok ürünün yetiştirildiği ve birçok üründe de Türkiye'de liderlik vasfını taşıyan il" Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimi verildi

İHA

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: "Kayseri; Türkiye'deki birçok ürünün yetiştirildiği ve birçok üründe de Türkiye'de liderlik vasfını taşıyan il" Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı tarafından 'Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimi' verildi.
Organik tarım, hayvansal ve bitkisel üretimi bir bütün olarak tasarlayan, toprağın yapısını bozmayan bir anlayışla verimliliği artıran, hayvan refahını esas alan, işletme içerisinden sağlanan girdileri kullanmayı hedefleyen en son bilgi ve teknolojiden yararlanarak, tohumdan toprağa, girdiden işlemeye kadar belirli kurallar içerisinde denetim ve belgelendirmeyi gerektiren bir üretim sistemidir. Organik tarım, sürdürülebilir bir ekosistem, tüm canlılar için hakkaniyet, sosyal adalet ve beşeri ilişkiler anlayışı ile birlikte, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim metodu 'Organik Tarım' olarak nitelendirilmektedir. Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim metodudur. Tarımın ekonomik ve ekolojik olarak kendisinden beklenen faydayı sağlayabilmesi için sürdürülebilir tarımsal uygulamaların ön plana çıkması ile birlikte organik tarımda giderek önem kazanmıştır. Organik tarımın gıda güvenilirliği, sağlıklı beslenme, insan sağlığı ve çevre koruma üzerindeki olumlu etkileri, yurt içinde ve yurt dışında organik ürüne olan talebi artırmıştır.
Son yıllarda insanların karşısına çıkan bir başka terim de ‘iyi tarım uygulamaları’. İyi Tarım Uygulamaları (ITU) sertifikası Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla bağımsız denetim kuruluşları tarafından veriliyor. İyi Tarım Uygulamalarının amacı ‘çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanmasıdır. İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar. Bu kapsamda Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde 27 İl Müdürlüğünün katılımı ile Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları hizmet içi eğitimi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan eğitimin açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; 'sanayi kenti' olarak bilinen Kayseri'nin ciddi şekilde tarım ili olduğunu kaydederek; "Kayseri aslına bakarsanız genel profile bakıldığı zaman sanki sanayi şehriymiş gibi düşünülen ama aslında ciddi bir tarım ili olduğunu özellikle belirtmek isterim. 6 bin yıllık kadim bir tarihten geliyor Kayseri. Kayseri tarihi, kültürü, yemeği neyini sayarsanız sayın Türkiye'deki önemli illerden bir tanesi. Bunun içerisinde tarımı da hiçbir şekilde kenara bırakmıyoruz. Türkiye'deki birçok ürünün yetiştirildiği ve birçok üründe de Türkiye'de liderlik vasfını taşıyan bir il. Türkiye'deki çerezlik ay çekirdeği yetiştiren iller içerisinde en fazla yetiştiren şehir Kayseri, neredeyse ülkenin ihtiyacının yüzde 35 civarı kısmını biz karşılıyoruz. Yine kabak çekirdeğinde neredeyse yarıya yakın kısmını biz karşılıyoruz. Bununla beraber şeker pancarında, patateste, elma gibi birçok üründe en önlerdeyiz. Kayseri'ye il müdürü olmadan önce Malatyalı olarak buradan gelip geçerken Kayseri'nin sanayi şehri olduğunu düşünüyordum ama Kayseri gerçek anlamda bir tarım şehriymiş, içine girince bunu daha da yakından görmüş olduk. Kayseri kendi içerisinde 2010 yılından beri organik tarımla uğraşan küçük bir kitle varken şimdi bu rakamlar her geçen gün biraz daha artmaya başladı. 2012 yılında 7 üreticiyle başlayan organik tarım 80 dekarlık bir alandaydı. 2019 yılı verilerinde 50 üreticimiz var, bin 650 dekarlık alanda ve 10 ilçede üretim yapıyoruz. Yine organik tarımla alakalı 1 buçuk 2 civarında açık olan yine organik pazarımız da mevcut ilimizde. İnşallah benzeri pazarları artırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte iyi tarımın aslında vazgeçilmez olduğunu birkez daha belirtmek istiyorum. Buradaki arkadaşlarımızın bir çoğu eğitimden sonra devam edecek olan iyi tarım uygulamalarıyla alakalı da kalacaklarını düşünüyorum. Bu anlamda baktığımız zaman iyi tarımın organik tarıma oranla biraz daha rahat yürütülebildiği ve daha fazla insana temas edebileceğini düşünüyorum. Tabi ki bu ülkede konvasyonel tarımın da, organik tarımın da, iyi tarımın da eşgüdümlü olarak devam etmesi, temiz olan sahaların bozulmaması anlamında elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından eğitim, sunumlarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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