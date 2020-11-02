Kayserispor, Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda konuk edeceği Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında dün Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü tur maçında sahasında karşılaşacağı Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör arayışları süren takımda oyuncuları, antrenör Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal çalıştırdı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-02 13:01:13



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