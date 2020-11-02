Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında toplu ulaşımda HES kodu kullanılabilmesine yönelik protokol imzalandığını belirterek, toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların tamamının Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin resmi internet sitesinden 15 Kasım’a kadar ‘Toplu Taşıma KartHES Kodu’ eşleştirmelerinin sisteme tanımlaması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 29/09/2020 tarihli ‘Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması’ başlıklı genelgesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol gereğince, kamu sağlığının korunması, pandemi ile mücadele kapsamında izolasyon kurallarına uyum sürecini denetlemek amacıyla şehir içi toplu ulaşım sisteminde HES entegrasyonu altyapısı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan HES kodunun önemine kamu kurumlarında bizzat şahit olduk. Karantinada olması gereken ancak dışarıda olan vatandaşlarımızın bu kurala uymadıkları HES kodu sayesinde ortaya çıkıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız da ‘Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması’ başlıklı genelge yayınladı” dedi. Bu genelge doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların 15 Kasım’a kadar ‘Toplu Taşıma KartHES Kodu’ eşleştirmelerinin sisteme tanımlaması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Toplu taşıma kartı kullanan bütün vatandaşlarımızın https://www.kayseriulasim.com/heskodkayit sayfasından Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Süresiz HES Kodu ve Toplu Taşıma Kart Numarası bilgilerini sisteme kaydederek Toplu Taşıma KartHES Kodu eşleştirmelerini en geç 15 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Toplu taşımada kullanılan tam. İndirimli ve serbest kart kullanıcılarının tamamı bu işlemi gerçekleştirmelidir. Eşleştirme işlemi tamamlanmış anonim/isimsiz bir toplu taşıma kartı da (TAM KART) kişiye özel kart niteliği kazanacaktır ve sadece HES kodu eşleştirilmiş kişi tarafından kullanılabilecektir.” Başkan Büyükkılıç, 15 Kasım’a kadar taşıma kartlarına HES kodunu tanımlamayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına alınmayacağını belirterek, bulaş riskinin azaltılması ve güvenli seyahatin sağlanması için şehir içi toplu ulaşım kullanımı bilgilerinin günlük olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağını ifade etti.

Havaların soğuması ile birlikte Kayserili hemşerilerimizi bir kez daha korona virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Büyükkılıç, “Korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Olmazsa olmazımız maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat edelim. Özellikle grip mevsimi olarak bilinen soğuk havalarda gerekmedikçe evden çıkmamamız bu mücadele kapsamında çok önem arz ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.