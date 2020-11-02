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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Kayserispor, Yomraspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Yomraspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 10 yenilen Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarıkırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda Kadir Has Stadyumu'nda Yomraspor ile karşılaşacak.
Hes Kablo KayserisporYomraspor karşılaşması 4 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'da başlayacak.

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