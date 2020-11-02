Epilepsi hastası Hacer, yatağından ölü bulundu

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de doğuştan bedensel engelli ve epilepsi hastası olan Hacer Oğuz (12), yatağında ölü bulundu.

Olay, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi 4435'inci Sokak´taki Köse Apartmanı'nda meydana geldi. Doğuştan bedensel engelli ve aynı zamanda epilepsi hastası olan Hacer Oğuz, gece yarısı sıralarında annesi tarafından yatağına yatırıldı. Anne, sabah saatlerinde uyanmayan kızını yatağında hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hacer Oğuz´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hacer Oğuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hacer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopside ortaya çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-11-02 15:40:29



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