Bellona Kayseri Basketbol’da Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz A Kadın Milli Basketbol Takamı Aday Kadrosunda

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Bellona Kayseri Basketbol takımından Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz A Kadın Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu’nda mücadele eden A Kadın Milli Takımı’nın Arnavutluk ve Sırbistan ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımından Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz aday kadroya davet edildi.

A Kadın Milli Takımı Arnavutluk ve Sırbistan ile E Grubunda karşılaşacak.

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