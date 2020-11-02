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Gülsoy : “Ekim’de 244 milyon dolar olmak üzere yılın ilk 10 ayında 2 milyar dolar ihracat yaptık” “İhracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13,18 oranında arttı”

İHA

Gülsoy : “Ekim’de 244 milyon dolar olmak üzere yılın ilk 10 ayında 2 milyar dolar ihracat yaptık” “İhracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13,18 oranında arttı”

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’de Ekim ayında ihracatın, geçen yıla oranla yüzde 13.18 arttığını ve 2020’nin ilk 10 ayında Kayseri’den yapılan toplam ihracatın 2 milyar 16 milyon liraya ulaştığını söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ihracattaki toparlanmanın Ekim ayında hızlanarak sürdüğünü söyledi. Başkan Gülsoy, “Kayseri'nin 2020 yılı 10 aylık ihracat rakamları incelendiğinde yüzde 2,90 azalış gözlenirken ülke genelinde bu oran yüzde 9,10 olmuştur” dedi.
Ekim 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, “2019 yılı için Kayseri İhracat rakamları Ekim Ayı 180 milyon 446 bin dolar iken TİM verilerine göre 2020 yılı Ekim ayında Kayseri’de 204 milyon 225 bin dolar ihracat yapılmıştır. Artış oranı geçen seneye kıyasla yüzde 13.18 oranında gerçekleşmiştir. Eylül ayına bakarak ihracatımız yüzde 6 oranında artmıştır. Kayseri Serbest Bölgemiz Ekim Ayında 39 milyon 942 bin Dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 244 milyon 167 bin dolara çıkmıştır. Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı Ekim döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak’tır. Almanya, ABD, İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır” dedi.
Sektörler bazında Kayseri ihracat oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, " 2020 yılı gerek Ekim ayı için Kayseri yerelinde Demir ve Demir Dışı Metaller, elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Hazır giyim ve Konfeksiyon, Halı, Otomotiv Endüstrisi, İklimlendirme Sanayii, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe artış gerçekleşirken Çelik, Madencilik Ürünleri, sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ diye konuştu.
Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi :
“Tüm dünyayı kasıp kavuran COVİD19 salgını nedeniyle ekonomik olarak kayıplar verilen bu 3. Çeyrekte Kayseri’de ihracatımız artmaya devam etmektedir. Birçok dünya ülkesine kıyasla şükürler olsun ki Türkiye’de göstergelerimiz iyi gidiyor. Tüm zorluklar ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye, süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkemiz Ekim ayı ihracatında salgını koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. Buda Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesidir. Rakamlar, Reel sektörün direncini ve gücünü ortaya koymuştur. Pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacağımızı ve pandemi sonrası en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağımıza inanıyorum. Ekim ayı açısından Türkiye geçen yıla oranla yüzde 5,6 oranında artış sergilemiştir. Ekim ayında yakalanan bu trendin de ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamındadır. Türkiye, güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir. Yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer alabilmemiz için üreticilerimizin korunması ve desteklenmesi büyüm önem arz etmektedir. Yılsonu itibariyle koyduğumuz hedefleri yakalayacağımıza da inanıyorum. İş dünyası olarak ülkemizin ve şehrimizin ihracattaki payını artırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz“

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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