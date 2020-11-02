Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen ‘Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması’ sonuçları açıklandı.
Kentin geleceğine yön verecek tanımsız bir mekanı tanımlı hale getirecek proje hakkında açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi; “Aylar önce ilan ettiğimiz ve birçok mimarın başvuru yaptığı yarışmamızda sona geldik. Aslında 9 Kasım’da açıklayacaktık ancak jüri üyelerimiziz yoğun çalışması sonucu değerlendirmelerimiz bitti. Beklenen gün geldi. Mimarlar Odamıza, mesai arkadaşlarıma ve değerli jüri üyelerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Toplam 8 üye ile yarışma sonuçlanmış oldu. 138 tane başvuru oldu. 3 eşdeğer ödül, 3 mansiyon ödül ve 3 tane de satın alma ödülü olmak üzere toplam 9 proje ödüle layık görüldü. Tüm katılımcılara teşekkür eder ödül almaya hak kazananları tebrik ederim. Özellikle şehir merkezinde Hunat ve Cumhuriyet Mahallesinde kale duvarları önünde yapacağımız 138 proje oldu. Bunların içinden çok heyecan veren projelerimiz var. Bu projelerden bir tanesini en kısa sürede burada uygulayarak buluşma noktasını hayata geçirmek istiyoruz. Hayırlı olmasını dilerim. Sonuçları http://melikgazi.bel.tr/yarisma/ adresinden öğrenebilirsiniz.”
Yarışmada ödül almaya hak kazananların listesi şu şekilde:
Eşdeğer ödül :
22 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 29045
Müellif: F.Aslı YalçınMimar,Kentsel Tasarımcı
72 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 91407
Müellifler: İsmail KocataşMimar/Ekip Başı ,Gülşah GüneşMimar
Yardımcı: Bilge AkbulutMimar,Yakup AkdağMimar
86 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 28071
Müellifler: İlayda Akak Mimar/Ekip Başı,Alp Fahri Ardıç Mimar,Yiğit Denktaş Mimar
Yardımcı :Esra Ergün Mimarlık Öğrencisi
Danışman: Ozan Gürsoy Mimar
1.MANSİYON:
93 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 19723
Müellifler: Elif Ağaoğlu Mimar/Ekip Başı,Beyza Portakal Mimar
2.MANSİYON:
99 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 94671
Müellifler: Erdem Dokuzer Mimar/Ekip Başı,Eren Tümer Mimar
Yardımcılar:Ece Sultan Karacık Mimar,Salih Boyraz Mimarlık Öğrencisi,Sinan Akkuş Mimarlık Öğrencisi
Danışman:Neşe Dokuzer Mimar
3.MANSİYON:
1 Sıra Numaralı Proje Rumuz:64837
Müellif:Orhan Ersan Yüksek Mimar
Yardımcı:Gülcan Afacan Yüksek Mimar
Danışmanlar:Ferhan Hacıalibeyoğlu Doç. Dr. Mimar,Deniz Dokgöz Doç. Dr. Mimar
Satınalma Ödülü:
33 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 68249
Müellifler: Esra Nur Gündüz Mimar / Ekip Başı ,Furkan BayırMimar, Kübra GülhanMimar
48 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 73142
Müellif: İlknur Gül Mimar/Ekip Başı
Yardımcı :Gülüzar İlhan Mimar,İbrahim Özvariş Mimar
136 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 71409
Müellif: İrem Korkmaz Mimar
numaralı projeler ödül almaya hak kazandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.