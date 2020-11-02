Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen ‘Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması’ sonuçları açıklandı.

Kentin geleceğine yön verecek tanımsız bir mekanı tanımlı hale getirecek proje hakkında açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi; “Aylar önce ilan ettiğimiz ve birçok mimarın başvuru yaptığı yarışmamızda sona geldik. Aslında 9 Kasım’da açıklayacaktık ancak jüri üyelerimiziz yoğun çalışması sonucu değerlendirmelerimiz bitti. Beklenen gün geldi. Mimarlar Odamıza, mesai arkadaşlarıma ve değerli jüri üyelerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Toplam 8 üye ile yarışma sonuçlanmış oldu. 138 tane başvuru oldu. 3 eşdeğer ödül, 3 mansiyon ödül ve 3 tane de satın alma ödülü olmak üzere toplam 9 proje ödüle layık görüldü. Tüm katılımcılara teşekkür eder ödül almaya hak kazananları tebrik ederim. Özellikle şehir merkezinde Hunat ve Cumhuriyet Mahallesinde kale duvarları önünde yapacağımız 138 proje oldu. Bunların içinden çok heyecan veren projelerimiz var. Bu projelerden bir tanesini en kısa sürede burada uygulayarak buluşma noktasını hayata geçirmek istiyoruz. Hayırlı olmasını dilerim. Sonuçları http://melikgazi.bel.tr/yarisma/ adresinden öğrenebilirsiniz.”

Yarışmada ödül almaya hak kazananların listesi şu şekilde:

Eşdeğer ödül :

22 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 29045

Müellif: F.Aslı YalçınMimar,Kentsel Tasarımcı

72 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 91407

Müellifler: İsmail KocataşMimar/Ekip Başı ,Gülşah GüneşMimar

Yardımcı: Bilge AkbulutMimar,Yakup AkdağMimar

86 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 28071

Müellifler: İlayda Akak Mimar/Ekip Başı,Alp Fahri Ardıç Mimar,Yiğit Denktaş Mimar

Yardımcı :Esra Ergün Mimarlık Öğrencisi

Danışman: Ozan Gürsoy Mimar

1.MANSİYON:

93 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 19723

Müellifler: Elif Ağaoğlu Mimar/Ekip Başı,Beyza Portakal Mimar

2.MANSİYON:

99 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 94671

Müellifler: Erdem Dokuzer Mimar/Ekip Başı,Eren Tümer Mimar

Yardımcılar:Ece Sultan Karacık Mimar,Salih Boyraz Mimarlık Öğrencisi,Sinan Akkuş Mimarlık Öğrencisi

Danışman:Neşe Dokuzer Mimar

3.MANSİYON:

1 Sıra Numaralı Proje Rumuz:64837

Müellif:Orhan Ersan Yüksek Mimar

Yardımcı:Gülcan Afacan Yüksek Mimar

Danışmanlar:Ferhan Hacıalibeyoğlu Doç. Dr. Mimar,Deniz Dokgöz Doç. Dr. Mimar

Satınalma Ödülü:

33 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 68249

Müellifler: Esra Nur Gündüz Mimar / Ekip Başı ,Furkan BayırMimar, Kübra GülhanMimar

48 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 73142

Müellif: İlknur Gül Mimar/Ekip Başı

Yardımcı :Gülüzar İlhan Mimar,İbrahim Özvariş Mimar

136 Sıra Numaralı Proje Rumuz: 71409

Müellif: İrem Korkmaz Mimar

numaralı projeler ödül almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.