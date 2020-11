Kayseri´de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de yaşayan S.O.´yu gerçekte olmayan `yaşam sağlık destek hattı'ndan aradığını söyleyerek, 9 bin 650 TL dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fırat A., 5 yıl 4 ay hapis ve 22 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, Kayseri'de, 31 Temmuz 2017´de meydana geldi. Kendilerini gerçekte olmayan yaşam sağlık destek hattı çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, S.O.´yu arayarak, sigorta işlemleri için toplam 9 bin 650 TL para talep etti. 4 farklı zamanda toplamda 9 bin 650 lirayı, söylenen hesaba yatıran S.O., daha sonra dolandırıldığını fark etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan S.O.´nun şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, paranın Fırat A.´nın hesabına yatırıldığını tespit etti. Şüpheli Fırat A., hakkında `bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davaya tutuksuz sanık Fırat A., İzmir Adliyesi´nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, S.O. duruşma salonunda hazır bulundu. Suçsuz olduğunu savunan Fırat A., "Müştekinin elini vicdanına koymasını istiyorum. Bu suçtan 3 kez ceza aldım. Çocuk bekliyorum. Çıkmazdayım. Çocuğuma içinde bulunduğum durumu nasıl anlatacağımı ve nasıl bir hayat vereceğimi bilmiyorum. Yapmadığım bir suçtan dolayı ceza almak istemiyorum" dedi.

'HACİZ GELİR, HAPSE GİRERSİNİZ' DEDİLER'

Şikayetçi olduğunu ve zararının da karşılanmadığını söyleyen mağdur S.O. ise "Yaşam sağlık destek hattından aradıklarını söylediler. 4 kez para yatırdım. Kartımın iptal edilmesi için para yatırmam gerektiğini söylediler. Zararım ödenmedi. Psikolojim bozuldu. 4-5 kişi farklı numaralardan aradılar. 1 kişi de kendisini avukat olarak tanıttı. Parayı yatırmazsanız, 'haciz gelir, hapse girersiniz´ dediler, ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Fırat A´yı, `bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ suçundan 5 yıl 4 ay hapis ve 22 bin TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

