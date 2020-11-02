4 Yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde yerine dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 Yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde yerine dikildi

İHA

4 Yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde yerine dikildi

Erzurum'da ailesi tarlada çalıştığı sırada 4 yaşındaki İsmail Demir'in biçerdövere kaptırması ile kopan kolu, Kayseri Şehir Hastanesinde 4 saatlik operasyonla yerine dikildi. Küçük İsmail, 1 hafta sonra kolunu kullanmaya başladı.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcılar köyünde 4 yaşındaki İsmail Demir, ailesi tarlada çalıştığı sırada sağ kolunu biçerdöver makinesine kaptırdı. Sağ kolu dirsek hizasından kopan küçük İsmail, ailesi tarafından Erzurum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar mikro cerrahi uzmanlarının bulunduğu Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen uçak ambulansla İsmail'i Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Gece saat 21.40 civarında Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilen İsmail, anestezi uzmanı Dr. Önder Kurku tarafından ameliyata hazırlandı. Ailesinden alınan onay ile el cerrahi uzmanları Op. Dr. Mehmet Çavuş, Op. Dr. Ali Eray Günay ve Op. Dr. Sait Dalyan'ın bulunduğu ekibin 4 saatlik operasyonu ile İsmail'in kopan kolu yerine dikildi. Mikro cerrahi yöntemleri ile atardamar, toplardamar, sinir, kas tamirleri ve kemik tespiti yapılan İsmail, bir hafta sonra kolunu kullanabilir hale geldi.
Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çavuş, “Hasta yaklaşık sevkler ve transferler sonucu bize 11. saatte geldi. Ama yaşı küçük ve başka da bir şansı olmadığı için biz yine de tüm riskleri göze alarak çocuğumuzu ameliyata aldık. Çok şükür bir sorun da yaşamadık. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Teknik olarak çok zor bir işlem olmasa da hastanın hayatıyla ilgili ciddi bir risk söz konusuydu. Fakat hastanın çocuk olması ve yaşının da çok küçük olması nedeniyle biz bu riski de göze alıp hastayı kabul ettik” dedi.
"Bu işlemin başarısında sağlık zincirinin bütün halkaları rol oynamaktadır" diyen El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Eray Günay, “Erzurum’da hastayı karşılayan, Kayseri’ye naklini sağlayan sağlık personelleri, cerrahi hazırlığı ve takibi sağlayan anestezi ekibi, işlemi gerçekleştiren cerrahi ekibi, işlem sonrası bakımı sağlayan çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ortopedi travmatoloji servis ekibi ve bundan sonraki süreçte rehabilitasyonunu sağlayacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibinin eksiksiz çalışması hastamızın kopan kolunun tekrar işlev görmesini sağlamasında önemli rol oynamaktadır. Bu tür vakalarda kopan ekstremitenin nakli de çok önemli. Onun bize transfer kısmı, soğukta korunarak özel kalıplar içerisinde bize getirildi. O sayede dikebildik kolu. Yoksa bu imkanlar olmasa dikmek mümkün olmayabilirdi. Şu anda yaralanmanın üzerinden 1 hafta geçti, kolun durumu da, hastanın durumu da çok iyi durumda. Çocuk 4 yaşında, bu yaşlarda böyle yaralanmalar nadir görülür. Pandemi döneminde de böyle bir işlemi gerçekleştirip çocuğumuzu sağlığına kavuşturabildiğimiz için gururluyuz” diye konuştu.
İsmail'in babası Mehmet Selim Demir ise, tarlada ailesi ile birlikte harman makinesinde çalıştıklarını anlatarak, "Çocuğun nasıl geldiğini fark etmedik. İsmail, 'Başım döndü düştüm' dedi. Harman makinesinin kayışına kolunu kaptırmış. İlk önce Erzurum Devlet Hastanesi'ne geldik. Burada doktorlar Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki Dr. Ali Eray Günay Bey ve Dr. Mehmet Çavuş Bey ile görüştüler. Ameliyatı yapacaklarını söylediler. Sağlık Bakanlığının gönderdiği uçak ambulans ile Kayseri'ye sevk edildik. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. 11 saat süren bekleyişten sonra zor bir ameliyatla çocuğumun kopan kolu yerine dikildi. Çok şükür rabbime bir hafta sonra İsmail kolunu kullanabilir, yemek yiyebilir hale geldi. Önce Allah, sonra doktorlarımızın ve ekibinin gayreti sonrasında oğlumun kolu kurtarıldı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi
YEREL HABERLER 4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir ...
Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli
Şahan’dan Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şahan’dan Kabakcı’ya ziyaret
Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı
YEREL HABERLER Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı
Kayseri´den İzmir´deki depremzedelere battaniye yardımı
YEREL HABERLER Kayseri´den İzmir´deki depremzedelere battaniye ...
Kayseri´de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayseri´de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis
Kayseri´de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı
YEREL HABERLER Kayseri´de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Tehir edilen Numune Gençlik - Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maç Tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Tehir edilen Numune Gençlik - Turkuaz Seramik OSB ...
‘Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması’ sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER ‘Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir ...
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
YEREL HABERLER UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Gülsoy : “Ekim’de 244 milyon dolar olmak üzere yılın ilk 10 ayında 2 milyar dolar ihracat yaptık” “İhracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13,18 oranında arttı”
YEREL HABERLER Gülsoy : “Ekim’de 244 milyon dolar olmak üzere yılın ...
Kayseri’den İzmir’e battaniye yardımı
YEREL HABERLER Kayseri’den İzmir’e battaniye yardımı
Bellona Kayseri Basketbol’da Melis Gülcan ve Esra Ural Topuz A Kadın Milli Basketbol Takamı Aday Kadrosunda
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol’da Melis Gülcan ve Esra ...
Develi’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Develi’de trafik kazası: 2 yaralı
Epilepsi hastası Hacer, yatağından ölü bulundu
YEREL HABERLER Epilepsi hastası Hacer, yatağından ölü bulundu
Epilepsi hastası kız çocuğu yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Epilepsi hastası kız çocuğu yatağında ölü bulundu
Bellona Kayseri Basketbol kaptanı Esra Ural Topuz: “Kazandığımız için çok mutluyuz”
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol kaptanı Esra Ural ...
Taraftar Kanga’ya tepkili
YEREL HABERLER Taraftar Kanga’ya tepkili
Talas'ta eski otomobil lastikleri kedilere yuva oldu
YEREL HABERLER Talas'ta eski otomobil lastikleri kedilere yuva oldu
Yasak avlanan 8 kişiye 5 bin TL ceza yazıldı
YEREL HABERLER Yasak avlanan 8 kişiye 5 bin TL ceza yazıldı
Mahalle halkı bu uygulamayı çok sevdi
YEREL HABERLER Mahalle halkı bu uygulamayı çok sevdi
Kağıt fabrikasında çıkan yangın 10 saat sonra söndürüldü
YEREL HABERLER Kağıt fabrikasında çıkan yangın 10 saat sonra ...
Yahyalı Belediyesi’nden Yerköyspor’a 40 bin TL destek
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi’nden Yerköyspor’a 40 bin TL destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X