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“Ulaşım olmazsa ticaret olmaz” Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Ulaşım Sağlanırsa 2023 hedefini şimdi sağlarız” “Adımız başımıza bela” “Kendi yağımızda kavrulamayacak kadar büyüdük”

İHA

“Ulaşım olmazsa ticaret olmaz” Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Ulaşım Sağlanırsa 2023 hedefini şimdi sağlarız” “Adımız başımıza bela” “Kendi yağımızda kavrulamayacak kadar büyüdük”

Kayseri Ticaret odası Başkanı Ömer Gülsoy Kayseri’nin önünün açılmasıyla 2023 ihracat hedefine kısa sürede ulaşacaklarını söyledi. Kayseri ticaretinin ulaşımsızlıktan geriye doğru gittiğini ifade eden Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy Kayseri’nin hak ettiği yerde olmadığını söyledi.
Katıldığı bir tv programında konuşan Başkan Gülsoy her platformda sorunları dile getirdiklerinin altını çizerek “Biraz inciniyoruz. Ulaşımın olmadığı yerde ticaret olmaz. Kumsmall’a bakıyoruz Her türlü yoldan ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Kayseri Ticaretin başkenti olarak anılıyorsa bunu hak ediyoruz. Ama hak ettiğimiz yerde değiliz. 6 bin yıllık geçmişi olan bir şehirden bahsediyoruz. Niçin böyle alındığımız geçmişimizde saklı. İlk Pazar bizde Yabanlu pazarı. Kültepe Kaniş’ de 4 bin yıl öncesinde ticaretin gerçekleştiği çıkan tabletlerden ortaya çıkıyor. Buralar Ticaret merkezidir. Peki neden? Buraların yolları var. O dönemin İpek yolunun üzerindeyiz. Yollar ve han ile hamamlar var. Yani bugünün otelleri mevcut. Buralarda yaşayan insanlar bir şeyler alıp satarak hayatlarını idame ettirmişler. Ama o zamanki ulaşım o çağda bunu getirmiş. Şimdilerde gün geçtikçe daha da geriye gidiyoruz. O sebeple ulaşım olmazsa ticaret olmaz diyoruz ”dedi.
Bir yerin ziyaretçi sayısının artmasıyla standardını da arttığını vurgulayan Başkan Gülsoy “ Kısıtlamalara mecburiyetten başlayınca ticaret zarar gördü. Çünkü ulaşım durdu” dedi.
Kayseri ‘de ticaretin gelişmesi için eksikleri sıralayan başkan Gülsoy “ Lojistik merkez Kayseri için olmazsa olmazlardan. Burası Doğu’ya açılan bir kapı. Ülkenin tam ortasındayız. Daha önceki yıllarda doğu araçları hep buradan giderdi. Şimdi hiçbirisi gelmiyor. Samsun ve Çorum üzerinden geçiyorlar. Lojistik Köy’ ün merkezinin burada kurulmuş olması ticareti hızlandıracak ve oradaki insanların konforlu bir yaşam sürmesini sağlayacak. Bu lojistik merkezinin yanı sıra tren yolu rayının yeniden yenilenmesi olması, otoyol bağlantımızın olması gerekir, Havaalanının bir an önce yenilenmesi gerekir. Yüksek hızlı treni istediğimizi herkes biliyor. 2023 hedefinde biz Sayın Cumhurbaşkanımıza 5 milyar dolar ihracat hedefi söz vermiştik. Bu 5 milyar dolar Kayseri için hiçbir şey değil. Ulaşım sağlanırsa bunu anında gerçekleştiririz ‘dedi.
Gülsoy Kayseri’nin adının gelişmesine engel olduğunu belirterek “ Kayseri kendi yağında kavruluyor diye bir adımız var. İşte bu adımız başımıza bela. Kayseri kendi yağında kavruluyor ama şehir artık kendi yağında kavrulamayacak kadar büyüdü. Büyüdüğümüzün farkında değiliz. Bu ihtiyaçlarımızı yıllardır dillendiriyoruz. Dillendirmeye de devam edeceğiz. Elbette bu taleplerimiz bize hizmet olarak gelecek. Ama bu taleplerimizin yerine gelmesi hem ülke ekonomisine hem Kayseri Ekonomisine müthiş bir katkı sağlayacak inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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