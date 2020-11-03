Koronavirüsü yendi görevine döndü Koronavirüse yakalanan sağlık memuru 32 gün süren pozitifliğin ardından görevine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsü yendi görevine döndü Koronavirüse yakalanan sağlık memuru 32 gün süren pozitifliğin ardından görevine başladı

İHA

Kayseri Şehir Hastanesinde Sağlık Memuru olarak görev yapan C. Gökmen Atabey, yakalandığı covid19 hastalığından 32 gün süren tedavisinin ardından iyileşerek görevine başladı.

Koronavirüsü yendi görevine döndü Koronavirüse yakalanan sağlık memuru 32 gün süren pozitifliğin ardından görevine başladı

Kayseri Şehir Hastanesinde Sağlık Memuru olarak görev yapan C. Gökmen Atabey, yakalandığı covid19 hastalığından 32 gün süren tedavisinin ardından iyileşerek görevine başladı.
Bel ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı ve aynı günün akşamında yüksek ateş başlayınca pozitif olduğunu tahmin eden ve sabah erkenden yaptırdığı test ile pozitif olduğunu öğrenen Atabey, ilk tedavisini aynı hastanede birlikte çalıştığı pandemide görev yapan ablası Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Atabey ve hastane başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik tarafından başlandığını söyledi.
Evde tedavisi devam ederken durumu ciddileşen ve çalıştığı hastaneye, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Gökmen Atabey, düşmeyen ateş ve akciğer tutulumu nedeniyle hastane yatırılarak tedavi altına alındı.
Doktor abla ve aile sağlığı çalışanı eşi de yan odasına yatırıldı
Hastanede tedavisi devam ederken, ablası Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Atabey’in de covid19 testi pozitif çıkınca yan odasında tedaviye alındığını bildiren Atabey; “Ağır hasta olarak ablamın yan odama yatılması beni moral olarak çökertti. Ablamın ardından tam da evlilik yıldönümümüzde kendisi de sağlık çalışanı olan eşimin karşı odamda tedaviye alınması artık beni tamamen bitirmişti” dedi.
Hastaneden taburcu olduktan sonra pozitifliği devam eden ve evde tedavisi 32 gün süren Gökmen Atabey; “terleme, halsizlik ve çabuk yorulma şikayetlerim devam etse de pozitifliğim bittiğinden dolayı, çocuklarımla aynı odayı paylaşıp, beraber sohbet edip, beraber aynı masada yemek yiyebileceğim, arkadaşlarımın yanına gidebileceğim ve çocuklarıma sarılabileceğim için mutluyum” dedi.
Pandemi hastanesinde çalışan sağlık personeli olduğunu, kalite biriminde görev yapması ve sürekli hastane içerisinde gezdiğini ve bir gün hastalıkla karşı karşıya kalacağının bilincinde olduğunu söyleyen Atabey; “hem evde hem de hastanede zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Bir türlü negatife dönmeyen covid testim psikolojimi alt üst etti. Ancak, bu süreçte şükürler olsun çok dost kazanmışım beni hiç yalnız bırakmadılar, Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik hocam başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız her hastaya olduğu gibi bana da desteklerini esirgemediler, ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan Belediye Meclisi, huzur hakkını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediye Meclisi, huzur hakkını ...
Başkan Büyükkılıç İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına ...
Apartman ve sitelerde doğum günü, nişan ve yemek yasaklandı
YEREL HABERLER Apartman ve sitelerde doğum günü, nişan ve yemek ...
Kocasinan Belediye Meclisi, Huzur Hakkını Depremzedelere Bağışladı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediye Meclisi, Huzur Hakkını ...
Kayserisporlu taraftarlardan İzmir´deki depremzedelere yardım
YEREL HABERLER Kayserisporlu taraftarlardan İzmir´deki ...
Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı
“Ulaşım olmazsa ticaret olmaz” Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Ulaşım Sağlanırsa 2023 hedefini şimdi sağlarız” “Adımız başımıza bela” “Kendi yağımızda kavrulamayacak kadar büyüdük”
YEREL HABERLER “Ulaşım olmazsa ticaret olmaz” Kayseri Ticaret Odası ...
Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını 77 personelin katılımıyla yapılan baskında 15 şahıs yakalandı 6 ilde 7 suçtan aranan suç makinesi kadın yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri polisinden 21 adrese şafak baskını 77 ...
Kayserispor'da teknik direktör arayışı Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Taraftarımız müsterih olsun"
YEREL HABERLER Kayserispor'da teknik direktör arayışı Kayserispor ...
Yaralanan sürücüyü kurtardılar, üşümesin diye üzerini montla örttüler
YEREL HABERLER Yaralanan sürücüyü kurtardılar, üşümesin diye üzerini ...
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor Galerici Ahmet Yurtlu: "İnsanlar otomotivi yatırım aracı olarak görmeye başladı"
YEREL HABERLER İkinci otomobil fiyatlarında artış ...
Bünyan Belediyesi taziye evi ve çok amaçlı salon yapıyor
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi taziye evi ve çok amaçlı salon ...
4 Yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde yerine dikildi
YEREL HABERLER 4 Yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir ...
4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi
YEREL HABERLER 4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir ...
Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarından İzmir'e yardım eli
Şahan’dan Kabakcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Şahan’dan Kabakcı’ya ziyaret
Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı
YEREL HABERLER Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı
Kayseri´den İzmir´deki depremzedelere battaniye yardımı
YEREL HABERLER Kayseri´den İzmir´deki depremzedelere battaniye ...
Kayseri´de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayseri´de telefon dolandırıcısına 5 yıl hapis
Kayseri´de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı
YEREL HABERLER Kayseri´de 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Tehir edilen Numune Gençlik - Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maç Tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Tehir edilen Numune Gençlik - Turkuaz Seramik OSB ...
‘Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir Yarışması’ sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER ‘Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Mimari Fikir ...
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
YEREL HABERLER UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X