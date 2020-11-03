Kayserisporlu taraftarlardan İzmir´deki depremzedelere yardım



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un taraftar grubu Kapalıkale üyeleri, İzmir´deki depremde mağdur olan ailelere gıda, kıyafet ve battaniye yardımında bulundu.

Hes Kablo Kayserispor Kapalıkale taraftar grubu üyeleri, İzmir´deki depremde mağdur olan aileler için gıda malzemesi ile kıyafet ve battaniye hazırladı. Taraftar grubunun dernek binasında toplanan malzemelerin İzmir'e ulaşması için AFAD ekiplerine teslim edilecek. Kapalıkale taraftar grubu üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir´de yaşayan depremzede vatandaşlarımız için başlatmış olduğumuz temel ihtiyaç, gıda ve battaniye yardımı kampanyamız sona ermiştir. Toplanan yardımlarımız kısa süre içerisinde İzmir'deki vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Çağrımıza kulak veren taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-03 11:23:57



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