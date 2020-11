Apartman ve sitelerde doğum günü, nişan ve yemek yasaklandı

İl Hıfzısıhha Kurulu'nun yapılan toplantısında, apartman ve sitelerdeki ortak kullanım alanlarında, toplantı, oturma, doğum günü kutlaması, nişan ve yemek yemek yasaklandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği kafeler ve kahvehanelerin, çay ocaklarının her gün 22:0008:00 saatleri arasında faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildi.

Pastanelerin ise her gün 22:0008:00 saatleri arasında oturan müşteri kabul etmemesine ancak paket servis yapabilmeleri kararlaştırılırken, Kayseri genelinde apartman ve sitelere ait olan tüm ortak kullanım alanlarının (toplantı salonu, spor salonu, çocuk oyun alanı, havuz, sauna, sinema gösterim odası v.s.) ve her türlü toplu etkinliğin (apartman toplantısı, oturma, gün, doğum günü kutlamaları, nişan, yemek, kahvaltı vb.) yapılmamasına, kararın site ve apartman yöneticileri tarafından uygulanmasına ve herkesin görebileceği bir yere asılmasına, aksi takdirde idari ve adli işlemlerden site ve apartman yöneticilerinin de sorumlu olması kararlaştırıldı.

