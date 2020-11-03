Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 2 asıl 1 ek gündem maddesinin görüşülerek karar bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilk olarak İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diledi. Başkan Özdoğan, ‘Deprem ülkesi olduğumuzu unutmamamız gerekir’ diyerek afetzedelere devletin her türlü yardımları ulaştırdığını söyledi. Özdoğan, “Devletimiz Dün olduğu gibi bugün de yaraları saracak durumda. Bütün ekip ve kurumlar seferber olmuştur. Bu vesile ile tedbirin ne kadar önemli olduğunu belirterek, Allah devletimize, milletimize zeval göstermesin. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.

Gündemin birinci maddesi 2020/3 sayılı plan bütçe komisyon raporu görüşülerek 2021 bütçesinin 23 milyon olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise Yukarı Mahalle 3509 Ada 1 nolu parsel ve 4422 Ada 3 nolu parselin, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tashihen devrilmesine oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye meclisi Kasım ayı toplantısı ek gündem maddesinde ise Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2020 tarih ve 1619 sayılı ek ödenek talebi görüşülerek, 2020 yılı bütçesine 5 milyonluk ek bütçe eklenmesi oybirliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.