Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane yoğun ilgi görüyor

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane yoğun ilgi görüyor. Günün her saati dolu olan merkez, öğrencilerden tam not aldı.

Haftanın her günü ve günün her saati açık olan merkeze gelenler üye olduktan sonra hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, günün her saatinde gelebilme imkanı bulunan bir yer olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Merkeze ilk kez geldiğini belirten bir öğrenci ise,“Burası çok güzel. İç tasarımı ve ortamı çok güzel.” diye konuştu.

“Uzun süredir buranın açılmasını bekliyorduk.” diyen diğer bir başka öğrenci de kütüphanenin evlerine yakınlığı ve ulaşımının kolay olmasının en büyük avantajlarından biri olduğunu söyledi.

Kütüphanedeki kitapları diledikleri gibi ve ücretsiz olarak kullanabildiklerini vurgulayan bir araştırmacı, kendi kitaplarıyla istedikleri gibi çalışma imkânı da bulduklarını ifade etti. Merkez hakkında “Burası çok büyük bir nimet” yorumu yapan bir diğer öğrenci pandemi dönemine dikkat çekerek, salgından dolayı okula gidemediklerini, ev ortamında da ders çalışmanın zaman zaman güçlük yaşattığına değinerek, “Burayı uzun süredir bekliyorduk, sürekli gelebileceğimiz ve böylesine güzel, nezih bir ortamın olması çok büyük bir nimet bizim açımızdan” dedi.

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