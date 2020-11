Başkan Çolakbayrakdar: “Deprem, bir kez daha kentsel dönüşümün önemini gösterdi”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 29 Ekim4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay gönülleriyle birlikte ağaçları toprakla buluşturdu. Tüm Kızılay mensuplarının Kızılay Haftası’nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarının ne denli ehemmiyetli olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktığını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, 5 yılı aşkındır sürdürdükleri dönüşümle Kocasinan’ın ihtiyacı olan her bölgesinde değişim yaparak, ilçeye yakışır hale getireceklerini söyledi.

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci ve Kızılay Gönülleriyle birlikte Ziyagökalp Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, tüm Kızılay mensuplarının Kızılay Haftası’nı kutladı. Türk Kızılay’ının başlattığı projelere her zaman katkı sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay gönülleriyle birlikte Ziyagökalp Mahallemizde ağaçları toprakla buluşturduk. Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz konutların yanındaki yeni park alanına ağaç dikiyoruz. Malumunuz üzere İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle kentsel dönüşümün ne denli ehemmiyetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Şehrimiz ve Kocasinan adına; 5 yıla aşkındır kentsel dönüşümle ilgili yapmış olduğumuz çalışmaların ne kadar önemli ve değerli olduğu biz kez daha gün yüzüne çıktı. Bu noktada en kısa süre içerisinde Kocasinan’ımızın her bölgesinde dönüşüme ihtiyacı olan niteliksiz yapıların olduğu bölgeleri değiştirip, dönüştüreceğiz ve insanımıza ve Kocasinan’ımıza yakışır bir şekilde yenileyeceğiz. İşin bir diğer tarafında ise nerede bir afet veya olumsuz bir şart oluşmuş ise orada her daim Kızılay’ı görüyoruz. Kızılay Şube Başkan’ımız nezdinde bütün Kızılay mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerek depremde gerek afetlerde ihtiyaç duyulduğu anda Kızılay gönülleri, insanların yaralarını hızlıca sarma noktasında gayret ve çaba içerisindeler” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kan bağışı hayat kurtarır ve hepimize bir gün lazım olabilir’ dedi ve sağlıklı olan herkesi kan bağışında bulunmasına davet etti.

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci ise “Herkesin Kızılay Haftasını kutluyorum. Çünkü herkes, dolaylı veya dolaysız Kızılaycıdır. Millet olarak yardım etmeyi ve paylaşmayı çok seviyoruz. Bizlerde köprü görevi görerek, vatandaşlarımızın desteklerini ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Böyle güzel bir etkinlikten dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Gönülleri de doğayı ve yeşili sevdiklerini belirterek, ağaç dikme faaliyetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti. Ziyagökalp Mahallesi Muhtarı Nurcan Göktaş ise belediyenin hizmetlerinden memnun kaldıklarını vurgulayarak, çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

