KTB - KAYEMA işbirliğiyle bin fidan dikildi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ile Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) işbirliğiyle bin adet fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Kocasinan ilçesi Boğazköprü mevkiinde düzenlenen fidan dikim programında konuşan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri için bütün sosyal faaliyetlerde yer almak istediklerini belirterek; "Burada KAYEMA işbirliğiyle şehrimize bin adet fidan kazandıracağız. Bin adet fidanı dikerek inşallah şehrimize Kayseri Ticaret Borsası Ormanı kazandırmış olacağız. Kayseri Ticaret Borsası olarak 'Bir fidan bir insan' düşüncesiyle şehrimizin sosyal faaliyetlerinin tamamında yer almak için gayret gösteriyoruz. 2 buçuk yıllık ticaret borsası yönetiminde şehrimiz adına sosyal faaliyetlerde yer aldığımız gibi bundan sonra da şehrimizin bütün faaliyetlerinde yer almak adına gayret göstereceğiz. Orman alanlarının genişlemesinin heyelan ve deprem noktasında çok büyük faydası var. Bundan dolayı da şehrimize büyük kazanımları oluyor. Ticaret borsası olarak şehrimizi adına bütün planlarda yer almak için gayret göstereceğiz" dedi.

KAYEMA Başkanı Erdoğan Doğan ise, şehrin yeşillenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından Başkan Bağlamış ve Doğan, fidan dikerek ilk can sularını verdi.

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