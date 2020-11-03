5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

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Kayseri’de fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Mürsel Gürlek sokakta meydana gelen olayda fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen A.H.(5) isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde A.H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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