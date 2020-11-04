Beyin felci hastası 5 yaşındaki Ali, yatağından ölü bulundu

Evimin altında fay hattı var mı?

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de serebral palsi (beyin felci) hastası Suriye uyruklu Ali Haddad (5), evindeki yatağında ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan doğuştan serebral palsi hastası olan Ali Haddad, saat 22.00 sıralarında annesi tarafından yatağına yatırıldı. Çocuğunu kontrol ettiğinde hareketsiz halde bulan anne, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ali Haddad´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Haddad´ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suriyeli çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopside ortaya çıkacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-11-04 00:13:59



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