Odun keserken düşen yaşlı çiftçi, hayatını kaybetti

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)KAYSERİ´nin Sarıoğlan ilçesinde testereyle odun keserken dengesini kaybeden Süleyman Eryılmaz (75), yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampole düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Keklikoğlu mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Süleyman Eryılmaz, testereyle odun kestiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edili. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eryılmaz´ın öldüğünü belirledi. Jandarmanın çalışmasının ardından Süleyman Eryılmaz´ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA

2020-11-04 02:35:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.