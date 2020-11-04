Yeşilhisar’daki trafik kazası Kayseri-Niğde yolunu etkiledi

Yeşilhisar ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazası nedeniyle KayseriNiğde yolu bir süre trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri’den Niğde istikametine giden S.T. idaresindeki 01 AT 829 plakalı kamyon, havanın yağışlı olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce refüje ardından elektrik direğine çarparak durabildi.
Araçta maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasında sürücü S.T. hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle KayseriNiğde yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışma sonucunda araç yoldan kaldırılırken, kapanan KayseriNiğde yolu yeniden trafiğe açıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.