Sindelhöyük’te sıcak asfalt, sıcak sohbet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kuş cenneti olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı’nın sınırlarında bulunan Sindelhöyük Mahallesi’nde 10 metre genişliğinde, 3.5 kilometre uzunluğundaki yolun asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Büyükkılıç, inceleme sonrası Sindelhöyük’e geçerek, kendisini sıcak ve samimi şekilde karşılayan mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Sultan Sazlığı Milli Parkı’nın hemen yanı başında yer alan Develi’ye bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nin girişinden başlayarak 10 metre genişliğinde ve 3.5 kilometre uzunluğundaki yolun asfaltlama çalışmasını inceledi. Büyükkılıç, yetkililerden bulundukları bölgeye 5 bin ton sıcak asfalt döküldüğü ve çalışmalarda son aşamaya gelindiği bilgilerini aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Sindelhöyük, buradaki eğitime verilen değer ile insanlarımızın ülkemize bağlılığı, değerlerimize bağlılığı ve o anlayış ile gururumuz olan bir mahallemizdir. Burada çok dostlarımız var, her dönemde de bize sahip çıkmışlardır. Bizler de onlara layık olma yolunda her zaman yanlarında yer aldık, Mehmet Cabbar başkanımız, burada bizim elimiz kolumuz, işi rast gelsin. Biz işin reklam değil, hizmet boyutundayız. Develimiz hakikaten ufuklu bakışı ile alt yapı hizmetleri ve şehircilik anlayışı ile güzide ilçelerimizdendir. Sindelhöyük’te ayrıca özel bir yeri olan mahallemizdir. 3.5 kilometre civarındaki, 10 metre genişliğindeki yolumuzu sıcak asfalt ile yapmak suretiyle bölgemize yakışır, standartı yüksek yol haline getirmek için gayret gösteriyoruz. Bizleri seven, güvenen hemşerilerimize ne yapsak az, sırtımızda taşısak az, onlara hizmet ediyoruz, biz de Cenabı Allah’ın ve kullarının rızasını kazanıyoruz. Bize bu hizmet fırsatını verdikleri için asıl duayı da onlar alıyor. Biz de onlara layık olma yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak yolumuza devam ediyoruz.”

İzmir’de yaşanan deprem ile ilgili konuşan Büyükkılıç, “Belediyeciliği yaparken, evlerimizi yaparken hepimizin dikkat etmesi lazım. ‘Ben yaptım, oldu, bitti’ anlayışı yerine mevzuatlara ve yasalara uygun hareket etmemiz lazım” dedi.

AK Parti’nin kurucu üyesi olan ve koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Develili Prof. Dr. Burhan Kuzu’ya da rahmet dileyen Büyükkılıç, “Cenabı Allah böyle güzel anılmayı nasip eylesin. Rahmetli, annesi, babası, kardeşleri de aile olarak bizim medarı iftiharımız, yüz akımız insanlardı. Allah’tan korkan, kulundan utanan gönül dostu canlarımızdı. Dünya fani, Allah baki. Birbirimize sahip çıkacağız, güveneceğiz, yardımcı olacağız. ‘Mal da yalan, mülk de yalan var biraz da sen oyalan’ tabirinden oyalanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Başkan Büyükkılıç’a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederken, Develi AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan da “Başkan Büyükkılıç gönüllerin adamı, verdiği sözleri tek tek tutan, bizleri de sevindiren bir başkanımızdır” dedi.

Asfalt çalışması incelemeleri sonrasında Sindelhöyük Mahallesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç, burada kendisini sıcak ve samimi şekilde, çiçeklerle karşılayan Sindelhöyük mahalle sakinleri ile bir araya gelip, sohbet etti. Büyükkılıç, mahalle ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Sindelhöyük, Develimizin en büyük mahallelerinden bir tanesi. Son dönemlerde de özellikle Sultan Sazlığı’na olan yakınlığı ve konumu ile fotoğrafseverlerin de sıkça uğradığı şirin bir mahallemiz. Sağ olsunlar, Sindelhöyüklü hemşerilerimiz de her zaman olduğu gibi bizleri hoş sohbet ve güler yüz ile karşıladılar. Biz de hemşerilerimizin hem taleplerini dinledik, hem de hallerini hatırlarını sorduk” diye konuştu.

