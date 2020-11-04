Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ve Kocasinan ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.