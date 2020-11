Weltew Home’un 88. Mağazası Kayseri KumSmall AVM’de açıldı

2020 yılı sonuna kadar yurt içinde toplam 90 şube sayısına ulaşmayı hedefleyen Weltew Home, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olarak Kayseri’de hizmet vermeye başlayan KUMSmall AVM’de bin 600 metrekarelik yeni franchise mağazasını hizmete açtı.

“Kayseri’deki ikinci ve markamızın 88. şubesi ile tüketicilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye ifade eden Weltew Home Yurt İçi Satış Müdürü Akın Can, “Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecine rağmen yatırım yapmaya devam ediyoruz. Haziran ayından itibaren yoğun şekilde ortaya çıkan talebi karşılamak adına firmamız kapasite artırımına gitti. Bu sebeple ilk olarak İnegöl’de üretim yapan fabrikamızı metre kare bazında büyüttük ve bu süreçte özellikle makine parkurumuzda da yenilikler sağladık. Kapasite artırımı ile birlikte yüzde 15 ekstra personel istihdam etmeye başladık. Bu da markamızın hem gelecek dönem faaliyetlerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.

“İnegöl’den dünyaya ulaşıyoruz”

“Bu yıl “ustalıkla zarafet” mottosundan yola çıkarak hazırladığımız tasarımlarımızı, Kayseri KumSmall AVM’de hayata geçirdiğimiz bin 600 metrekarelik devasa mağazamızda tüketicilerimizle buluşturuyoruz” diye ifade eden Akın Can, “Mobilyanın başkenti olarak adlandırabileceğimiz İnegöl’ü ve İnegöl mobilyası denilince de ilk akla gelen kalite ve tasarım anlayışını Weltew Home olarak, başta tüm Türkiye’ye ve dünyaya mobilya ulaştırma çabamızla çıktığımız bu yolda mağazalaşma çalışmalarımızı da hızlandırıyoruz. Ve yılsonunda 90 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“2021 yılında hedef büyütüyoruz”

“2020 yılı mobilya sektörümüz adına satışın dalgalı seyrettiği bir yıl oldu ve olmaya devam ediyor. Ancak biz marka olarak, hem üretim faaliyetlerimize tam kapasite ile devam ediyor ve de Türkiye genelinde kurduğumuz güçlü bayilik sistemi ile mağazacılık operasyonumuzu eksiksiz yürütüyoruz. Son yıllardaki büyüme ivmemizin en büyük nedenlerinden biri de sahip olduğumuz bu güçlü bayii yapımızdan kaynaklanıyor” dedi.

Haziran ayından itibaren yoğun bir taleple karşılaştık diye belirten Weltew Home Yurt İçi Satış Müdürü Akın Can bu doğrultuda 2021 yılına hızlı bir giriş yapmayı planlıyoruz. 2021 yılı bizim hedef büyüteceğimiz bir yıl olacak. Mağazacılık atağımız 2021 yılında da devam ederken, önümüzdeki yıla umutla bakarak tesisimizin modernizasyona ağırlık vermeyi planlıyoruz. Gerek markamıza değer katacak yeni genel merkezimizin hayata geçmesi, gerekse özellikle bedding uyku grubu ürünlerimizin üretileceği yeni üretim tesisimizin tam kapasite ile faaliyete geçmesi markamızın 2021 vizyonuna katkı sağlayacaktır” dedi.

"Son olarak, geçtiğimiz ay Erzurum, Afyon, Kuşadası, İzmir Kemalpaşa mağazalarımızı hizmete açtık" diye ifade eden Akın Can, “Kayseri KUMSmall AVM mağazamızla birlikte Ordu, İzmir ve Adana’da yeni mağazalarımızı da hizmete açtık” diyerek sözlerini noktaladı.

