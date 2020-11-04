Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes kayak merkezine lapa lapa kar yağdı.

Dün gece Erciyes Dağı'nda üst kesimlerden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde şehir merkezinde yağmur yağarken, Erciyes Dağı'nın 2200 metre ile zirvesi arasında kar yağışı etkili oldu.

Erciyes Dağı'nda lapa lapa yağan kar, hem işletmecileri hem kayakseverleri sevindirdi.

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