Melikgazi Belediyesi BESK beklemede

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol ile oturarak voleybol liglerini ertelemişti. Yapılan son değerlendirme toplantılarında bu liglerin etaplı grup organizasyonu şeklinde olması fikri ağır bastı. Bu liglerde yer alan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engilliler Spor Kulübü ise bu kararların netleşmesi için beklemeye koyuldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yeniden değerlendirme yapmak için bu branşların kulüp yöneticileri ile İstanbul ve Ankara da toplantı düzenledi. Federasyon Başkanı Arif Umit Uztürk, pandemiden kaynaklı nasıl bir yol izlenmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yapılan toplantıların ardından deplasmanlı liglerin sporcular ve herkes için riskli olacağından etaplı grup organizasyon şeklinde oynanmasına yönelik öneriler ağırlıklı masaya yatırıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Umit Uztürk, aldıkları önerileri ilgili bakanlıklar ile tekrar görüşüp çıkan sonucu kulüplere bildirileceğini söyledi. Hem ampute futbol hemde tekerlekli sandalye basketbol liglerinde Kayseri’yi temsil eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve spor kulübü adına toplantılara katılan Faruk Şahin, konu ile ilgili şunları söyledi: “Gönül ister ki böylesine dünya çapında bir salgın olmasa ve kaldığımız yerden devam etsek ancak bir çok şehirden gelen ve imkanları birbirinden farklı kulüp yöneticileri olarak en sağlıklı çözümün bu olduğunu düşünüyoruz. İki kez ertelenen ampute futbol A milli takım kampı nihayet başladı ve kardeşimiz Mehmet Erdoğan kampa katıldı. Sporcularımızın tamamen soğumamaları için kısa da olsa bir etkinlik olsun istiyoruz ancak elbette önce sağlık diyerek alınacak kararları bekliyoruz” dedi.

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