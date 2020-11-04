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Kayseri’den Suriye’ye gidecek 13 tır yardım yola çıktı İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “İzmir için de yardımlarımız hazırlanıyor” “İzmir yardımlarını manipüle edenlerle mücadele etmesini güvenlik güçlerimiz bilir”

İHA

Kayseri’den Suriye’ye gidecek 13 tır yardım yola çıktı İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven: “İzmir için de yardımlarımız hazırlanıyor” “İzmir yardımlarını manipüle edenlerle mücadele etmesini güvenlik güçlerimiz bilir”

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin her ay Suriye’ye yolladığı 13 yardım tırı, bu ay da bölgeye patates götürmek için yola çıktı. Tırları göndermeden önce konuşma yapan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “İzmir için de yardımlarımız hazırlanıyor” dedi.
Yardımı Mevlidi Nebi haftası etkinliklerine ekleyerek ayın başında gönderdiklerini söyleyen Şahin Güven, “Öncelikle geçtiğimiz Cuma günü, İzmir Seferihisar merkezli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmetler diliyorum. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan ve şu anda tedavileri devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Hepinizin bildiği üzere Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak, her ay gerçekleştirmiş olduğumuz yardım tırlarını bu ay içerisinde de Kasım ayının başında gönderiyoruz çünkü Mevlidi Nebi haftasıyla gerçekleştirdiğimiz programlara bunu da ekleyelim istedik. Peygamberimiz bizlere bu hayatta yoksula yardım etmeyi öğretti ve bizzat kendisi de gerçekleştirdi. Biz de onun Sünneti Seniyyesine tabi olarak, Kayserimizden her ay yardımlarımızı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Şu an burada 13 tır yardım göndereceğiz. Bunların tamamı patates yüklü. Nevşehir ve Kayserimizin bazı ilçeleri patates söküm sürecindeler. Fiyatları da uygun olduğu için ve bölgede de çok ihtiyaç olduğundan dolayı bizler bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere, Kayserimizden bugün yola çıkarıyoruz” dedi.
Prof. Dr. Şahin Güven, İzmir’deki depremzedeler için bir tır kuru gıda hazırlandığını ve en yakın zamanda yola çıkacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“İzmir’deki depremde özelikle evlerini kaybeden ve şu an da evlerine giremeyen kardeşlerimize Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla mobil mutfak gönderdi. Orada mobil mutfakta Türkiye Diyanet Vakfı olarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekler ikram ediyoruz. İkincisi yatılı Kur’an kurslarımızın tamamını ve camilerimizin tamamını depremzede kardeşlerimiz için açtık. İstedikleri gibi ikamet edip kalabilecekler. İhtiyaçlarını gideriyoruz. Bunun yanında özellikle ilk günden itibaren Türkiye Diyanet Vakfı çalışmalarına devam ediyor ve bizler de irtibat halindeyiz. Bizden Kayseri İl Müftülüğü olarak özellikle paketlenmiş kuru gıda istediler. Bizler de şu anda o kuru gıda siparişini verdik ve paketlenme işlemi de devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde buradan 1 tır yardımı yola çıkarmak istiyoruz. Şunu söyleyelim ki gidecek bir tır, buradaki 10 tıra bedel olacak. İçerisinde tamamen kuru gıdalar olacak, çayı şekeri olacak, mercimeği olacak, fasulyesi bulguru olacak. Bu kuru gıdalar ekonomik olarak daha fazla ücret tutuyorlar ancak bizler, depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Türkiye’nin her yerinden yardımlar yağıyor İzmir’e ancak depremden sonraki ilk saatlerde bir kısım kendilerini gizleyen sahte hesaplarla İzmirli kardeşlerimizin aleyhinde propagandalar yaparak, oraya giden yardımları manipüle etmek için bir takım paylaşımlarda bulundular. Bunları bizler yok hükmünde kabul ediyoruz. Devletimizin güvenlik güçleri bunlarla mücadele etmesini bilir ancak biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Muhtaç olan herkesin yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Özellikle İzmir çevresinde birçok din görevlimiz yardım amaçlı hizmet vermekte. Bu vesile ile Mevlid Kandilimizin bizlere hayırlar getirmesini, Mevlidi Nebi Haftasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”
Konuşmanın ardından edilen dualardan sonra, yardım tırları yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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