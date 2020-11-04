Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ilk galibiyetini aldı

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Türkiye 1. Kadınlar Voleybol Ligi B Grubunda 2. hafta oynanması gerekirken Numune Gençlik takımındaki pozitif vaka nedeniyle bugüne ertelenen Numune GençlikTurkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maçında gülen Kayseri temsilcisi oldu.

Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan ve TVF Voleybol TV den canlı yayınlananan karşılaşmada Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji rakibi önünde rahat bir maç çıkararak salondan 30 galip ayrıldı. Setlerde rakibine 2025, 1425 ve 2125’lik üstünlük kuran Kayseri temsilcisi bu sezon yükseldiği ligde böylece ilk galibiyetini almış oldu.

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