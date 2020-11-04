Kayseri’de 62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi’nde ikamet eden M.A.C.'nin (62) iş arkadaşları sabah saatlerinde işe gitmek amacıyla şahsı aradı. Telefonlara cevap vermeyince evine giden arkadaşları M.A.C.'yi hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, M.A.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.A.C.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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